Drie dagen zij aan zij met Maarten van der Weijden: ‘Hij zwom een extra ronde om al het publiek te bedanken, fantastisch’

Van Aggelen legt alles van de monstertocht van Van der Weijden vast op de gevoelige plaat. Regelmatig gaat hij live via Facebook om iedereen mee te laten genieten. ,,Het is echt fantastisch. In Dokkum stondën misschien wel meer dan 100.000 mensen. Niet normaal. Het lijkt wel alsof iedereen hier vakantie heeft. Zo druk is het langs de kant. En weet je wat Maarten deed bij zoveel publiek? Hij zwom gewoon een extra ererondje om even naar al die mensen in Dokkum te zwaaien en ze te bedanken. Onvoorstelbaar.”