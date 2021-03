Drie bommen van luchtmachtbasis Gilze-Rijen geruimd

Geluids­over­last van eetcafé drijft buurman tot waanzin: 'Ik word er helemaal gek van’

12 maart 'S GRAVENMOER - De buurman van eetcafé Trefpunt in ’s Gravenmoer zegt al vijf jaar forse geluidsoverlast te hebben van de kroeg. In 2019 bleek dat de uitbater geen drank- en horecavergunning had voor het terras. Hij vroeg die aan en de gemeente Dongen verleende hem. Reden voor de buurman die aan te vechten bij de rechtbank.