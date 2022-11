Drie auto’s botsen op de A27 bij Raamsdonksveer, weg weer vrijgegeven

Broeder­strijd in Oosterhout­se derby: de kilometer­vre­ter tegen de Tovenaar van Marrakesh

Oosterhout-TSC van komende zondag is meer dan alleen een derby van de stad. Het is ook een broederstrijd voor Nassim en Sofyan Nasrih die op 10 het verschil voor hun club willen maken. ,,De laatste keer dat we tegen elkaar speelden, was vroeger op het pleintje.”

11:26