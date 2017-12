Drie auto's botsen op Burgemeester Letschertweg; Duitse BMW roept automatisch hulpdiensten

Bergse Syriër vast voor terrorisme

19:40 BERGEN OP ZOOM - De politie heeft twee Syrische vluchtelingen opgepakt die in hun thuisland zouden hebben gevochten bij Jabhat al-Nusra, een terroristische organisatie die gelinkt is aan Al Quaida. Een van hen werd dinsdag gearresteerd in zijn woonplaats Bergen op Zoom, de ander op dezelfde dag in Arnhem.