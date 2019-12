Drankenhandel geraffineerd voor half miljoen opgelicht: Dongenaar hangt 2,5 jaar cel boven het hoofd

Eind 2015 kreeg De Monnik ineens post van een belangrijke leverancier. In de brief staat het verzoek om openstaande facturen vanaf dat moment op een nieuwe rekening over te maken. Het rekeningnummer, waarop al jaren de facturen werden betaald, was namelijk veranderd.

Zo gezegd, zo gedaan: binnen enkele weken wordt er bijna een half miljoen overgemaakt. Tot de leverancier ineens naar Oldenzaal belt met de vraag waar het geld blijft. Er is namelijk al weken niets betaald. Dan komt de aap uit de mouw: het zogenaamde nieuwe rekeningnummer was helemaal niet van de leverancier, maar van het beveiligingsbedrijf van Benjo K. uit het Drentse Erica. Door snel handelen weet de ABN Amro nog 200.000 euro terug te halen.

‘Ik wist van niets’

De Drent verklaart vrijdag in de rechtbank van niets te weten. „Ik heb hier niets mee te maken, en weet niets van oplichting. Het moet mijn boekhouder zijn geweest. Die had ook een pasje van de rekening, en was eigenlijk de enige die zich met de financiën bezighield.”

Toch duikt K. steeds weer op als het geld dat op zijn rekening werd gestort, wordt gevolgd. Binnen enkele dagen wordt het namelijk overgemaakt naar een notaris, die K. in levende lijve zegt te hebben gezien. De notaris gebruikt het geld vervolgens om een bedrijf over te nemen en op naam van de Drent te zette. Dat bedrijf is van Nicolaas S., die het een jaar eerder oprichtte.

Maar in werkelijkheid wordt er geen bedrijf overgenomen, maar wordt betaald voor de aankoop van een grote hoeveelheid goud. Met het geld van De Monnik.

Goudstaven ophalen

K. uit Erica blijft ontkennen. Hij kent Nicolaas S. niet, heeft niet gezien dat er door de drankenhandel een half miljoen naar hem is overgemaakt en weet al helemaal niets van een overname van een bedrijf.

Maar waarom heeft hij dan wel zelf drie goudstaven opgehaald bij een goudhandel in Rotterdam, vraagt justitie zich af? „Daartoe werd ik gedwongen. Ik had een afspraak met mijn boekhouder in Rotterdam. Maar toen ik daar kwam sprongen er twee mannen in mijn busje die me onder schot hielden. Ik moest goudstaven ophalen en daarna direct afgeven.” Ongeloofwaardig, aldus de officier van justitie. Al was het alleen al omdat Benjo K. geen aangifte deed. En omdat de rekening van de goudstaven in zijn huis werd gevonden.

Wie maakte de facturen?

De rol van Nicolaas S. is volgens justitie ook duidelijk. Terwijl hij zelf spreekt over een normale goudaankoop, wordt hij gezien als een zogenaamde facilitator, iemand die het witwassen van crimineel geld mogelijk maakt. De Dongenaar verkocht zogenaamd zijn BV, maar creëerde daarmee in feite de mogelijkheid om met een slimme truc tonnen zwart geld wit te wassen. Dat hij met justitie in aanraking komt, is bovendien niet voor het eerst: in het verleden is hij meermaals veroordeeld voor faillissementsfraude en oplichting.

Toch bleef er vrijdag in de Almelose rechtbank één belangrijke vraag onbeantwoord: wie maakte de briefjes waarin stond dat het rekeningnummer van de leverancier was veranderd? „Het moet wel iemand van binnenuit zijn, zoals een werknemer", aldus de officier van justitie. Diegene moet namelijk niet alleen hebben geweten dat de drankengroothandel en leverancier een relatie hadden, maar ook precies welke facturen er werden verstuurd. Een aanhouding is hiervoor echter nooit verricht.

Celstraffen geëist

Omdat Benjo K. en Nicolaas S. volgens justitie allebei een belangrijk aandeel hadden in het witwassen van het geld, werd twee en tweeënhalf jaar cel tegen de heren geëist. Ook wil justitie dat ze 252.00 euro terugbetalen. Tegen de vrouw van S. wordt vier weken cel geëist, omdat zij ook beschikking had over een deel van het geld.