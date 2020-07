Dozen vol mondkapjes als gulle gift van Terheijden aan Ethiopië: ‘Ze staan erom te springen’

Ondernemer Hans de Vries en zijn dochter Louise zijn de gulle donateurs. In eerste instantie waren ze uitgenodigd op de ambassade in Den Haag, maar het leek hen wel zo leuk om de diplomaten Million Samuel Gebre en Bogale Tolessa Terheijden eens te laten zien. ,,Zo kunnen ze meteen bekijken wat we hier doen in het bedrijf. Ook moeten we nog bespreken hoe we de mondkapjes precies in Ethiopië gaan krijgen.”

Normaal doet De Vries met zijn bedrijf Athena Medicals niets met mondkapjes. Maar toen in maart het coronavirus toesloeg en er een nijpend tekort dreigde in de Brabantse ziekenhuizen, besloot hij via zijn netwerk snel te gaan leveren aan plekken als het Amphia Ziekenhuis. ,,Wekelijks kwamen er mondkapjes uit China binnen. Ik was er 24/7 mee bezig”, zegt hij.

Inmiddels hebben de ziekenhuizen hun eigen voorraad en is de vraag naar zijn mondkapjes er niet meer. ,,Ik heb daardoor nog tientallen dozen staan. Ik dacht: ‘ik kan ze bewaren voor een eventuele volgende golf, maar kan er ook meteen iets goeds mee doen’. In andere landen staan ze erom te springen.”

Etnische rellen en sprinkhanenplaag

Het is zijn dochter Louise, cultureel antropoloog, die met het idee kwam voor de donatie. Door haar contacten bij Horn Emergency Task Force (HETaF), een ngo in Oost-Ethiopië, wist zij dat er daar hulp nodig was.

Met een aantal van 12.000 coronagevallen op een bevolking van bijna 110 miljoen valt het aantal besmettingen relatief mee. Maar door de combinatie met bestaande etnische rellen, droogte en een grote sprinkhanenplaag zijn de zorgen groot. Bovendien zijn de medische voorzieningen in het arme Oost-Afrikaanse land van een laag niveau.

,,De kamers in de ziekenhuizen zijn klein, dus een ic-bed als in Nederland oprichten is vrijwel onmogelijk daar. Bovendien is er weinig toegang tot medische hulp en zijn er niet veel gezondheidswerkers”, zegt Louise. En dat weet ze uit eigen ervaring: ,,Ik heb daar twee verplegers op honderd patiënten zien staan. Het is dus extra belangrijk om deze mensen te beschermen.”

Piek in de besmettingen

Ambassadeur Million Samuel Gebre is erg blij met de donatie. Ondanks het relatief lage aantal, spreek hij over een piek in de besmettingen; iets waar de ziekenhuizen niet op voorbereid zijn. ,,Er is een groot tekort aan mondkapjes voor het medisch personeel. Het is moeilijk om hieraan te komen, dus deze donatie is een enorme hulp voor ons”, zegt hij in het Engels.

De 150 dozen met mondkapjes staan nu nog opgeslagen in de bedrijfsloods, maar als het goed is, vliegen ze volgende week naar de hoofdstad Addis Ababa. Vanuit daar zullen ze verspreid worden door het land. ,,We bewandelen hiervoor bewust officiële weg, zodat we zeker weten dat ze op de goede plek aankomen en niet door tussenhandelaren doorverkocht worden, bijvoorbeeld.”