Dotan zegt Parkfeest Oosterhout af, rapper Ronnie Flex komt in zijn plaats

OOSTERHOUT - Headliner Dotan heeft zijn optreden op het Oosterhoutse Parkfeest afgezegd. De zanger cancelt al zijn shows voor de komende maanden. Met nog maar zes weken tot het festival heeft Parkfeest al een vervanger gevonden: rapper Ronnie Flex komt samen met Deuxperience. Ook is Causes Music aan de line-up toegevoegd.

Dotan schrijft in een eigen verklaring 'simpelweg nog niet klaar te zijn' voor zijn shows. ,,Het werken aan nieuwe muziek duurt langer dan verwacht'', aldus de zanger. Voor de organisatie van festival Parkfeest is het een flinke domper, zegt woordvoerder Carmen Mutsaers. ,,We vonden het juist zo gaaf dat hij naast Berlijn en Amsterdam voor ons koos. Maar het is zoals het is, als organisatie kun je hier niets aan doen.''

Regelstand

Het nieuws kwam dik een week geleden binnen, zegt ze. De organisatie schoot meteen in de regelstand. Mutsaers: ,,Je probeert een vervangende artiest met dezelfde muziekstijl te boeken. Uiteindelijk kwamen we uit bij Ronnie Flex; zijn optreden op Paaspop Schijndel samen met Deuxperience kreeg lovende reacties. Ja, het is een heel ander genre, maar wél een artiest van naam. We waren dan ook heel gelukkig toen bleek dat hij op 26 mei nog een gaatje in zijn agenda had.''

Dotan-fans

Naast Ronnie Flex komt de organisatie nog met een extra naam op de zaterdag: de Nederlandse indiepopband Causes Music. ,,Hun muziek lijkt wel wat meer op de stijl van Dotan.'' De organisatie is blij met de vervangende artiesten; al realiseert Mutsears dat het voor de Dotan-fans flink balen blijft. ,,Het is helaas niet haalbaar om kaartjes terug te geven. Dat staat ook zo in onze reglement. Gelukkig zien we ook reacties van mensen die vanwege Ronnie Flex juist willen komen.''

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het Parkfeest op het laatste moment met een grote programmawijziging te maken krijgt, vertelt Mutsaers nog. ,,In 2009 kwam Milow niet. Hij ging naar een ander festival, Rock am Ring. Vervanger was toen De Staat.''