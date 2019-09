Dory van der Lee keert niet meer terug in de Oosterhoutse politiek

Van der Lee is door de rel rond het Facebookbericht opgestapt, maar officieel staat ze nog steeds op de ledenlijst van Gemeentebelangen. Nu Arnoud Kastelijns zich kandidaat heeft gesteld als wethouder, kan er een zetel in de gemeenteraad vrijkomen. De eerste die voor deze zetel in aanmerking komt, is de volgende op de lijst en dat is Van der Lee. Ze was van plan om terug te keren. Van der Lee: ,,Ik had me voorgenomen om weer in de gemeenteraad te gaan zitten. Wat ik gedaan heb, is fout, maar ik heb er oprecht spijt van. Zeker omdat het in een impuls gebeurde. Zonder goed te lezen, heb ik op het bericht geklikt en het gedeeld.”