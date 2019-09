Dorst wil snel af van overlast spoor

Dory van der Lee keert niet meer terug in de Oosterhout­se politiek

12:53 OOSTERHOUT - Raadslid Dory van der Lee (63), die in mei dit jaar in opspraak kwam door een kwetsend Facebookbericht, keert definitief niet terug in de politiek. ,,Vanwege gezondheidsklachten stop ik ermee, maar anders had ik mijn zetel weer teruggenomen en me bij Gezond Burger Verstand aangesloten.”