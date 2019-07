Dorst Trilt wil alle verzet tegen treinoverlast bundelen

DORST - Dion van der Sanden van Dorst Trilt wil alle actiegroepen uit Nederland tegen overlast door het spoor bijeenroepen in het dorp. ,,Ik wil kijken hoe wij gezamenlijk meer druk kunnen zetten op de Tweede Kamer om iets aan deze overlast te doen.” De datum en locatie heeft hij al: 29 augustus in Dorst.

Afgelopen weekend werd Van der Sanden, die met onder meer Dorst Trilt, Rijen Trilt en Oisterwijk Trilt wettelijke erkenning wil van schade door trillingoverlast van treinen, verrast door een artikel in BN DeStem. In dit stuk viel te lezen dat het goederenvervoer op de Brabantroute de komende zes weken flink toeneemt. De aanleiding is dat in Duitsland aan het vervolg van de Betuweroute, Rotterdam-Duitsland, gewerkt wordt. Een flink deel van het goederenvervoer wordt daarom tijdelijk via Brabant omgeleid.

Leefbaarheid

In het artikel ligt de nadruk op het vervoer van gevaarlijke stoffen, dat op dit traject verdubbelt deze zomer. En dat terwijl de regio toch al niet tekort komt als het gaat over het aantal treinpassages. Van der Sanden schoot in de hoogste versnelling dit weekend. ,, Wij klagen al jaren over leefbaarheid die wordt aangetast door de trillingen. Dus ik ben begonnen groepen uit onder meer Rosmalen, Den Bosch, Deventer, Moerdijk, Boxtel, maar ook uit de Betuwe te benaderen en uit te nodigen.”

Slijten

Uit onderzoek van spoorbeheerder ProRail is gebleken dat vooral één soort locomotief, de Traxx, de trillingen veroorzaakt. Maar dan vooral als deze personentreinen trekt waarvan de snelheid een stuk hoger ligt dan toen deze nog voor goederentreinen werd gezet. Dat zal allemaal wel, zegt Van der Sanden, maar dat betekent ook dat er vooral 's nachts meer treinverkeer langskomt. ,,Want overdag zit het spoor vol. En zes weken? Het zal wel langer duren. Bovendien lijkt het erop dat door het gebruik van de Traxx de rails sneller slijten. Want bij mij voor zijn er deze week weer vervangen.” Kortom hij wil actie.

Volledig scherm Enkele van de vervangen spoorrails. Mogelijk zijn ze sneller versleten door de hoge snelheid van Traxx-locomotief. © Dion van der Sanden