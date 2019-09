Dorst trilt harder ondanks maatregelen

Mensen die in Dorst aan het spoor wonen, hebben last van trillingen van de oude Traxx-locomotief met zijn ‘vierkante wielen’ die sinds 2017 op de Brabantroute rijdt. Deze zomer werd de overlast erger. ,,We krijgen giga veel klachten over de trillingen", zegt Dion van der Sanden die onlangs is toegetreden tot de werkgroep Spoor van het Dorpsplatform in oprichting. ,,Het was al druk en deze zomer zijn er zes weken lang goederentreinen van de Betuwelijn over het spoor in Brabant geleid. Het is niet bekend of het daardoor harder is gaan trillen, maar het aantal treinen lag wel een stuk hoger. Na 25 augustus zou het minder worden. Daar hebben we niets van gemerkt. Mensen zeggen dat het harder kraakt in hun huizen. Sommige woningen hebben al scheuren. Ik verwacht dat de schade veel groter gaat worden.”