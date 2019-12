Dorst slaapt stuk rustiger nu treinen langzamer rijden

Zondag reden de personentreinen over de Brabantroute geen 140, maar 115 kilometer per uur. Dion van der Sanden van Dorpsplatform Dorst heeft heerlijk geslapen. ,,Ik werd zondagochtend wakker en besefte dat er geen treinlawaai was geweest. Het is natuurlijk pas een eerste reactie, maar ik merk nu al een flink verschil in geluid en trillingen. We moeten natuurlijk nog meer reacties verzamelen en de metingen afwachten. Hoe de mensen het in andere wijken hebben ervaren, moet ik vandaag nog navragen, maar als ik op mezelf af ga lijkt het te werken.”