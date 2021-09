Dorst schreeuwt om aandacht van Oosterhout

De bijeenkomst begon in dorpshuis De Klip. De leden van het Platform leidden meerdere groepen inwoners rond. Zo ook voorzitter Ger Nouws van het Platform Dorst. ,,We willen mensen verleiden ommetjes te maken door het dorp. En we hopen dat zoveel mogelijk mensen die invullen zodat we weten wat er leeft in het dorp. Dat is ons plan.”