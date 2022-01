Dorst schrapt carnavalsoptocht, mooist versierde huizenroute als alternatief

Carnavals­vier­ders hopen dat het feest door kan gaan, maar vrezen het ergste

Twee jaar achter elkaar geen carnaval? Carnavalsvierders in de regio moeten er niet aan denken, maar de organisatoren houden er al rekening mee. Wagenbouwers voor de optocht zijn voorlopig gestopt tot er meer duidelijkheid is over wat er in februari wel of niet mag.

10 januari