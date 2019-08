Dorst leeft op dankzij nieuwkomers: ‘Nodig om voorzieningen op peil te houden’

video Belg verzot op goedkoop shoppen in Nederland: ‘Het scheelt al snel 60 tot 65 cent op een simpel potje groente’

4 augustus BREDA / ZUNDERT / PUTTE - Grenssupermarkten in Nederland profiteren flink van koopjesjagende Belgen. Massaal rijden ze naar de grensplaatsen en verder het land in omdat producten in België een stuk duurder zijn. Een op de drie Belgen koopt zeker negen keer per jaar in Nederland. ,,Twee euro op twee pakken koffie is de moeite waard.”