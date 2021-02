Dorst krijgt nieuwe spooroverweg in de strijd tegen trillingsproblemen: ‘Is dit het ei van Columbus?’

In de buiten­lucht en corona­proof te bezoeken: het pop-up carnavals­mu­se­um op De May

31 januari MADE - Zwart-witfoto’s, een houten bierblad mét handtekening van Gianni Romme en zelfs het allereerste notulenboekje. De etalage van bakkerij Ligthart in de Marktstraat in Made is komende weken gevuld met allerlei items die te maken hebben met de geschiedenis van CS De Mayenèrs. Het is een van de zestien etalages van het pop-up carnavalsmuseum.