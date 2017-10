Dorst krijgt eindelijk zijn fietspad

DORST - Eindelijk is het zover. Een vrijliggend fietspad door het bos van Dorst naar Oosterhout. ,,Daar zijn ze in Dorst al veertig jaar over bezig", zegt kartrekker Walther Hoosemans (Gemeentebelangen) uit Dorst. ,,Dit is een historisch moment", zegt de fractievoorzitter glunderend.

Volgende week dinsdag moet de gemeenteraad er nog een klap op geven, maar volgens fietsfanaat Hoosemans komt dat goed. ,,Het is de laatste grote klus van deze coalitie. De meerderheid van de raad staat er achter, dus ik verwacht dat de raad akkoord gaat en dat de schop in het voorjaar van 2018 de grond in kan."

E-bikes

Het nieuw aan te leggen 3,5 meter brede fietspad naast de Wethouder van Dijklaan en de Hoevestraat is 'een stuk veiliger' dan de huidige strook op de 60-kilometerweg, meent Hoosemans. ,,Veiligheid is een van de redenen om het fietspad aan te leggen. Ik ben chauffeur op de buurtbus en zie hoe druk het tussen Dorst en Oosterhout is. 's Ochtends rijd je in een file en zijn er veel fietsers op de weg."

Quote Inhalen duurt langer, omdat er meer e-bikes op de weg zitten en die gaan harder dan gewone fietsen." Walther Hoosemans (Gemeentebelangen) Op werkdagen gemiddeld 300 per dag blijkt uit tellingen uit 2015. Op een zonnige zondag in maart 2015 kwamen er zelfs 1196 langs. ,,Inhalen duurt langer, omdat er meer e-bikes op de weg zitten en die gaan harder dan gewone fietsen. Inhalen lukt vaak niet vanwege tegenliggers, automobilisten gaan twijfelen en dat levert gevaarlijke situaties op. Voor fietsers is het prettiger als ze een eigen fietspad hebben."

Onveilig

De onveiligheid is volgens Hoosemans een van de redenen dat bijna alle scholieren uit Dorst naar Bredase middelbare scholen gaan. ,,Wij reden vroeger in een groep van twintig naar Oosterhout. Jongeren uit Dorst gingen naar de mulo of de lts in Oosterhout, maar dat zie je nog amper. Het is bekend dat toeristen ook niet graag op 60-kilometerwegen fietsen. Daarom is de horeca blij met de komst van het fietspad. Dorst is een fietsknooppunt. Een vrijliggend fietspad door het bos trekt extra toeristen."

Milieuvereniging

De Milieuvereniging Oosterhout vindt het fietspad niet overal even veilig. Sietzke Schokker: ,,Wij vinden dat de aantasting van de natuur niet opweegt tegen het aanleggen van een niet veilig fietspad. We zijn nog in gesprek met de gemeente over aanvullende maatregelen op het deel van de Hoevestraat vanaf de Lange Dreef. Daarnaast moet er meer natuur gecompenseerd worden."