Dorst krijgt bewonersplatform

Maandenlang is er aan gewerkt. Een groep inwoners uit Dorst heeft het initiatief genomen om een platform op te richten. Eind september is het zover. Dan wordt het Dorpsplatform Dorst officieel geïnstalleerd in dorpshuis de Klip. ,,De richtdatum is 26 september", zegt Chris Loonen, een van de initiatiefnemers. ,,Dat wordt de eerste dorpsvergadering waarbij we de statuten en het huishoudelijk reglement vaststellen. We houden dan ook verkiezingen voor het bestuur. Er zijn in principe genoeg mensen die in het bestuur plaats willen nemen. Al is het voor sommigen maar tijdelijk om de boel goed op te starten.”