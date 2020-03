Dorst en Rijen zijn boos over snellere intercity's NS

Zo denkt ook Bart van de Ven (Rijen Trilt) erover. ,,Wij ervaren veel minder trillingen. Ik denk dat de enquete niet goed is uitgevoerd. Je moest aangeven bij welke treinen je minder trillingen ervaart. Dat is niet te doen. Er komen minstens tien treinen per uur langs. Intercity's, stoptreinen en goederentreinen. Alleen de intercity's rijden langzamer. Dat is voor een bewoner toch niet te doen om daar op te letten voor een enquete? Wij zien het zo; we ervaren minder trillingen. En alle beetjes helpen. Dat heeft effect op de gezondheid van mensen. We gaan zeker aan de bel trekken. We trekken samen op met Dorst en Oisterwijk. Ten eerste willen we meer informatie, maar dat ze dit zo doen, daar zijn we zeer verontwaardigd over.”