Dorpsplatform Dorst in een kwartier opgericht

DORST - Dorst heeft met ingang van 20.15 uur donderdag 26 september een Dorpsplatform. Er is grote behoefte in het dorp aan een eigen organisatie die zich sterk maakt voor verkeersveiligheid, leefbaarheid, de aanpak van spoortrillingen en de bescherming van de jeugd onder meer tegen drugs.

Gisteravond gingen de circa 70 aanwezigen op de dorpsvergadering in de Klip na een kwartier akkoord met de statuten, de huishoudelijke regels en de samenstelling van het bestuur. Het draagvlak voor een Dorpsplatform is groot. De oprichtingsvergadering is goed voorbereid. Iedereen kan van tevoren kritiek leveren of reacties geven op de officiële stukken die op de website van het Dorpsplatform zijn gezet. Daarom is de stemming een fluitje van een cent.

Ik hou mijn hart vast

De werkgroepen geven een overzicht van alle ideeën, tips en problemen die ze in het dorp hebben verzameld. André op de Weegh van de werkgroep Verkeer wil zich inzetten voor ontsluitingswegen van Tuindorp en in de toekomst Dorst-Oost, maar ook voor handhaving van de 30-kilometerzones. ,,Als ik zie hoe kinderen met hun fietsjes ineens de straat op rijden, houd ik mijn hart vast.” Maar zo benadrukte hij, ,,Het gaat niet om mijn ideeën, maar om de zaken waar jullie mee komen.”

Wie meldt zich voor de Spoorstraat?

Quote We willen toch niet dat onze kinderen een hoop gesodemie­ter krijgen?” Peter Huijbregts, Werkgroep Buurtpreventie. Peter Huijbregts van de werkgroep Buurtpreventie wil voor iedere wijk een beheerder. Iemand die een oogje in het zeil houdt. ,,Dat hebben we bijna rond. Wie meldt zich aan voor de Spoorstraat? Door die straat komt alles Dorst binnen. Daar hebben we nog iemand nodig.” Huijbregts wijst op drugsgebruik van jongeren. ,,We moeten kijken wat we kunnen doen om jongeren hiervoor te behoeden. We willen toch niet dat onze kinderen een hoop gesodemieter krijgen?”

Top vijf meest urgente zaken

De groep Leefbaarheid en Toekomstvisie heeft 81 tips en wensen binnen gekregen. Lars Jacobs: ,,Iedereen geeft aan heel graag in Dorst te wonen, maar om het hier goed te houden willen we samen met de bewoners een top vijf samenstellen met de meest urgente zaken. Daar gaan we ons voor inzetten.”

Traxx straks 115 km per uur

Dion van der Sanden is al langer bezig met de spoortrillingen. Geen wonder dat hij namens de werkgroep Spoor spreekt. ,,We hebben al het een en ander bereikt. In het begin werden we niet serieus genomen. Dat gaat nu beter. De Traxx-locomotieven rijden nu met 140 km per uur door Dorst. Vanaf 15 december wordt dat 115 km. We gaan zien wat dat oplevert.” Dat er straks 20 treinen per dag bijkomen, ‘klopt niet’, aldus Van der Sanden. ,,Dat stond in de krant, maar dat is niet juist. Hoe het precies zit, hoor ik vrijdag.”

Gemeente kan niet alles meer regelen