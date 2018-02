Dorpshuis ligt net plat, maar politiek wil nieuwe ontmoetingsplaats voor ouderen in Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - Dorpshuis De Haven is amper gesloopt, maar de Geertruidenbergse politiek roept nu alweer om een nieuwe ontmoetingsplaats in Raamsdonksveer. Een oproep van de Sociale Volkspartij voor een nieuwe ouderenvoorziening in de wijk Boterpolder/Sandoel op steun van meerdere partijen rekenen.

"Door de sloop van De Haven is er geen ontmoetingsplek meer in Raamsdonksveer-Zuid, een dergelijke voorziening is zeer gewenst in die wijk", vindt Piet de Peuter (Sociale Volkspartij), die altijd fel tegenstander is geweest van de sloop van het dorpshuis.

Ouderensteunpunten

Het besluit om De Haven te sluiten was twee jaar geleden een heet hangijzer, maar uiteindelijk ging de gemeenteraad akkoord. Keerpunt'74 pleit gemeentebreed voor ouderensteunpunten, ook in de wijk Boterpolder/Sandoel. "Een belangrijke aanvulling om praktische steun te verlenen en de ouderen een plaats te geven om elkaar te ontmoeten." CDA'er Berrie Broeders ondersteunt de oproep van de Sociale Volkspartij 'van harte'. "Want wij hebben ons eerder uitgesproken tegen de sloop van De Haven." D66 is niet onwelwillend. "Maar wij willen eerst behoefte-onderzoek doen", verklaart Tommie Mertens. "Als er langdurige behoefte is, dan kunnen we kijken of het mogelijk is om een buurthuis te huren of een nieuw buurthuis te realiseren. We gaan niet bouwen voor leegstand."

'Einde oefening'

De bedoeling was dat de nieuwe bieb aan de Keizersdijk de rol van De Haven als ontmoetingsplek zou vervangen. Grootste partij Lokaal+ blijft achter die keuze staan. "Wij sluiten ons hierbij aan en willen kijken of dat functioneert. Wat betreft het dorpshuis is het einde oefening", meent Patrick Kok (VVD).