Dorpsgenoten kijken uit naar huldiging van Maarten van der Weijden in Waspik

Oosterhout­se Trail uitgesteld: ‘32 graden is een te groot risico‘

14:56 OOSTERHOUT - De Oosterhoutse Trail gaat zaterdag niet door. Reden is de warmte. ,,De verwachte temperatuur van 32 graden is een te groot gezondheidsrisico voor de lopers alsook vrijwilligers en EHBO‘s”, zo laat de organisatie van ATV Scorpio weten. ,,Hoewel sporten gezond is, nemen we geen risico's bij extreme weersomstandigheden.“