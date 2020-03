Dorpen worden nóg toegankelijker gemaakt in gemeente Drimmelen

MADE – Beter begaanbare stoepen en straten maakt een gemeente toegankelijker. Niet alleen voor mensen met een rolstoel maar ook voor slechtzienden is het belangrijk dat alles goed bereikbaar is. Daarom heeft de gemeente Drimmelen samen met stichting WWZ-Drimmelen een handboek gemaakt om de toegankelijkheid te verbeteren.

De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld om de belangrijke looproutes in de dorpskernen toegankelijker te maken. De stichting Wonen, Werken en Maatschappelijke Zorg in Drimmelen (WWZ) heeft de slecht begaanbare routes in de gemeente Drimmelen in kaart gebracht aan de hand van dorpsschouwen.

,,Hiermee onderzoeken we in de praktijk waar problemen op het gebied van toegankelijkheid liggen, bijvoorbeeld door mensen in een rolstoel een afgesproken route te laten rijden en te bekijken hoe goed die mensen zich kunnen bewegen in de openbare ruimte”, aldus de organisatie.

Hellingspercentage

Deze resultaten zijn samen met mogelijke oplossingen in één handboek gevoegd, dat de gemeente gaat gebruiken om dit jaar en in 2021 diverse routes in de gemeente aan te pakken. Hierin zijn ook de landelijke regels opgenomen als bijvoorbeeld een maximale hellingspercentage bij hoogteverschillen.

Scholing van medewerkers, ontwerpers, tekenaars, uitvoerders, stratenmakers en opzichters blijft nodig om bewust paden, straten en stoepen toegankelijk te maken en te houden volgens het Handboek.

Knelpunten

Wethouder Jan-Willem Stoop is blij met het resultaat: ,,Als je aan de ene kant de stoep op kunt met een rolstoel, moet je er aan de andere kant ook af kunnen. Dat is helaas nog niet overal zo. In 2020 en 2021 pakken we alle prioritaire paden aan. Uiteraard pakken we ook andere knelpunten aan als de toegankelijkheid van de winkels en het openbaar vervoer.”