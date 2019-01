Dorpelingen betrokken bij woningbouwplan ’s Gravenmoer

Dat er woningen gebouwd gaan worden in 's Gravenmoer zal menig dorpeling vreugdevol stemmen, want de laatste jaren wilde dat niet bepaald vlotten. Zelf ziet het gemeentebestuur het zo: het dorp heeft heel wat te bieden, want ’s Gravenmoer is mooi groen en de hoofdstraten worden zo ingericht dat het verkeer vanzelf de snelheid mindert. Woningbouw is de logische volgende stap, zo vindt de gemeente.