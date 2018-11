Dorp is klein cafeetje rijker: ‘Een absolute meerwaarde voor Hooge Zwaluwe’

HOOGE ZWALUWE - Bubbels en ballonnen zaterdagavond bij ontmoetingscentrum de Zonzeel in Hooge Zwaluwe. Ruim drie jaar na het indienen van de eerste tekeningen is 't Kleine Cafeetje geopend.

Een plek waar Zwaluwnaren in de weekenden een afzakkertje kunnen pakken: lang hebben ze ervoor gestreden, exploitanten van de Zonzeel Paul en Lida Reniers

,,Het begon met een tekening om de toiletten te centraliseren. 't Kleine Cafeetje is daar later bijgekomen, ook omdat er weinig in het dorp overbleef toen de IJzeren Pot en de cafetaria dichtgingen'', zegt Paul. Maar er was ook een noodzaak: doordat SWO de huur opzegde, zou er te weinig geld in het laatje komen.

In eerste instantie voelde de gemeente weinig voor de plannen. Paul: ,,Omdat de Zonzeel een ontmoetingszaal is. Maar we hebben doorgezet, want het gaat hier ook om horeca. Afgelopen december kwam het geld vrij, vooral door de steun van Ad Buijs hebben we dit nu voor elkaar gekregen.''

Het is dan ook aan het CAB-raadslid om de officiële opening te doen. In het gezelschap van vrienden, familie en vaste gasten opent hij de ingang naar 't Kleine Cafeetje. Een aparte deur die naar het café gaat, dat wilden Paul en Lida zo graag hebben. Deze is door de gemeente gerealiseerd, het café is eigen investering. ,,Een absolute meerwaarde voor Hooge Zwaluwe, om gezellig bij elkaar te kunnen zijn met niet al te veel mensen'', aldus Buijs.

Het is een avond van feest en tegelijkertijd van herdenking. Samen met zijn kleinkinderen laat Paul na de opening 61 ballonnen op. Voor zijn Lida, die vandaag jarig zou zijn. ,,Het was onze droom dit voor elkaar te krijgen. Nu is 't Kleine Cafeetje er wel, maar Lida er helaas niet meer.''

Zijn echtgenote overleed in maart dit jaar. ,,We hebben nog wel samen kunnen vieren dat de gemeente toestemming heeft gegeven. Ze heeft me ontzettend geïnspireerd om dit verder af te maken'', aldus Paul.