Doorstart voor café De Oude Melkhaven in Raamsdonk

Behoefte

Van Gool (28) is geboren in 's Gravenmoer, maar woont inmiddels al jaren in Raamsdonk. "Ik denk dat er wel behoefte is aan een kroeg. Ik word nu al door heel veel mensen hierover aangesproken." De komende weken wordt er nog het een ander verbouwd in De Oude Melkhaven. "Zo moet de vloer eruit en komt er een nieuwe vloer in." Daarnaast is Van Gool nog in afwachting van de horecavergunning.