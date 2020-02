Doorrijder Woudrichem dronk na nacht gamen in paniek een fles wijn en zes bier - binnen 50 minuten

Het ongeluk gebeurde om 4.55 uur in de ochtend, toen verdachte Frans Jan van T. onderweg naar huis was na een nacht gamen bij een vriend. Twee mannen liepen daar ook met in de hand een scooter. De 34-jarige man uit Woudrichem knalde er achterop. Daarna reed hij naar huis, waar om 5.56 uur de politie arriveerde. Die hadden een eitje, want de kentekenplaat van de auto was op de plek van het ongeluk achtergebleven.

De agenten zagen dat Van T. dronken was. Het verhaal dat Van T. dinsdag bij de rechtbank in Breda vertelde is dat hij niets had gezien. Hij dacht dat hij een beest had aangereden en was in paniek doorgereden.

Zes bier en fles wijn

Op de vraag waarom hij zo veel paniek had om het aanrijden van een dier, kwam geen echt antwoord. ,,Ik wist niet wat het was, je rijdt in het donker en hoort een klap. Ik zag niks.'' Dat zijn halve ruit aan diggelen lag, bleek pas thuis, zei hij. Dat was hem tijdens het rijden niet opgevallen.

Thuis was hij nog altijd zo in paniek dat hij een fles witte wijn en zes flesjes bier dronk. In maximaal vijftig minuten tijd, rekende de rechter voor. Maar door een alcoholprobleem is Van T. het gewend om snel te drinken, zei hij.

De politie heeft geen onderzoek gedaan naar het drankgebruik door bijvoorbeeld te kijken of er lege flessen in huis lagen, zei de officier van justitie. ,,Hoewel ik niet geloof dat hij nuchter reed, kan ik het daardoor niet bewijzen'', vertelde ze.

Lagere straf

Omdat justitie ook geen verkeersongevallenanalyse liet maken, kan ook al niet bewezen worden of de man schuldig is aan het ongeval. Daardoor zou hij volgens de officier alleen moeten veroordeeld voor het veroorzaken van gevaar op de weg en het doorrijden. Advocaat Paul Groenhuis vroeg vrijspraak.