‘Doorbraakfonds’ in Oosterhout voor omvallende huishoudens: huisuitzetting voorkomen

Erger voorkomen

De doelgroep betreft mensen en huishoudens waar een ‘doorbraak’ nodig is om erger te voorkomen en als een reguliere oplossing via de gemeente en zorg- en welzijnspartners niet voorhanden is. Burgemeester en wethouders in hun voorstel aan de gemeenteraad: ,,Soms kan het snel regelen van een onconventionele oplossing een wereld van verschil maken in iemands leven, omdat daardoor bijvoorbeeld een baan of woning behouden blijft.”