Door Tuf in Maasdriel gedumpte kunstgrasmatten moeten weg, maar waarheen?

Automobi­list belandt in de sloot in Raamsdonks­veer, bestuurder in geen velden of wegen te bekennen

9:15 RAAMSDONKSVEER - Op de Eendrachtsweg in Raamsdonksveer is maandagavond een automobilist in een naastgelegen sloot beland. Toen de hulpdiensten arriveerden was de man in geen velden of wegen te bekennen. Een zoekactie van de politie leverde tot op heden niets op.