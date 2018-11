Door plofkraak getroffen Bruna nog steeds niet open: ‘Mijn god, het was verschrikkelijk om te zien’

Automobi­lis­te slaat over de kop en maakt ongelukki­ge landing in Oosterhout

10:09 OOSTERHOUT - Op de toerit van de Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan naar de Weststadweg in Oosterhout is een automobiliste de macht over het stuur kwijtgeraakt. Woensdagochtend, rond de klok van 09.10 uur, sloeg zij daar met haar auto over de kop.