Doodzieke Henk kan niet douchen, en hij is niet de enige: ‘Vrees dat dit topje van de ijsberg is’

update Gilse Top104 gaat ondanks corona gewoon door in ‘glazen huis’

22 december GILZE - Evenementenclub Zo104 in Gilze is het toch nog gelukt om op ‘derde kerstdag’, (27 december) de live uitzending van de GilseTop104 te gaan presenteren. Een eigen 'glazen kooi’ in CC De Schakel maakte het alsnog mogelijk. Bezoek is natuurlijk uit den boze.