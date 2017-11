Dood gereden door een dronken man onder invloed van drugs, 'hoe zou hij eruit hebben gezien als...'

Op weg naar huis wordt Kevin 's middags bij het oversteken van de Oosterhoutseweg geschept door een automobilist. De weerloze fietser is op slag dood. Achteraf blijkt dat de bestuurder onder invloed was van drank en drugs en ook nog eens veel te hard reed.

Mokerslag

Kevins overlijden komt als een mokerslag aan in de dorpsgemeenschap van Raamsdonksveer. Het verdriet is groot bij familie, kennissen en voetbalvrienden. "Een dag na het ongeluk komt iemand langs voor een overlijdensakte. En daarop staat de naam van jouw zoon", zegt Huub, vijftien jaar later.

Jolanda (54): "Je leert om te gaan met het verdriet. Af en toe heb je een slecht moment. De emoties worden niet minder, maar de scherpe kantjes gaan ervan af. Dat moet. Want als je blijft voelen wat je vlak na het ongeval voelt, dan houd je het niet vol." "Je gaat in de overlevingsstand", zegt Huub (58). "Soms lees je wel eens over soortgelijke ongelukken en dan word je automatisch met je eigen verdriet geconfronteerd. Ik denk dan: goh, die mensen gaan ook door een hel."

Volledig scherm Kevin Joore, zoon van Huub en Jolanda Joore. © onbekend

Simple Minds

Vandaag, 22 november, laten Huub en Jolanda zich als altijd omringen door vrienden en familie. "We zien dat niet per se als een zwaarmoedige dag", zegt Huub. "Je kunt het zien als zijn sterfdag, of je ziet het als de laatste dag waarop Kevin heeft geleefd. Er wordt gelachen en geouwehoerd. De dagen voor 22 november zijn zwaarder. Je weet dat het moment eraan komt, het spookt door je hoofd. Typisch is dat rond deze tijd de Simple Minds vaker op de radio komen... Zijn favoriete muziek. Dan denk ik: hé, Kevin laat van zich horen."

Kevin was bezig met de bal

Kevin zit in 2002 op het Hanze College en voetbalt bij Veerse Boys. Voetbal is zijn leven. "Van de honderd uren was hij er negentig met de bal bezig. Hij dook wel eens achter de spelcomputer, voor een kwartier ja. Daarna schoot hij zijn trainingsbroek aan en was hij weer buiten", vertelt Huub. Jolanda: "Als mensen met de auto door de straat reden, wisten ze dat ze moesten stoppen omdat Kevin hier bezig was met de bal. Ze waarschuwden elkaar. Na het ongeluk zeiden deze buurtbewoners 'we missen hem'." Huub: "Hij wilde kok of metselaar worden. Ik zei: als kok moet je in de weekenden werken en kun je niet voetballen. Zijn antwoord: dan word ik metselaar."

Volledig scherm Kevin Joore was een fanatieke voetballer bij Veerse Boys. © Joyce Vissers Onemanshow

Op het veld is Kevin enorm fanatiek. Ook toont hij zijn rijke fantasie. Veel Verenaren zien hoe Kevin bij Veerse Boys op een leeg veld zonder bal of tegenstander toch een wedstrijd weet na te spelen. "Hij was speler, publiek en scheidsrechter tegelijk", zegt Jolanda. Ze lacht. "In zijn fantasie maakte hij een prachtig doelpunt. Of Kevin miste zogenaamd een kans. Hij deed dan de handen voor zijn gezicht, net als een teleurgestelde voetballer." Huub: "Het was een onemanshow, echt schitterend. We zijn blij dat we hem in die dertien jaar de vrijheid hebben gegeven. Hij was geen student, Kevin kon niet stilzitten. Het liefst was hij de hele dag op het voetbalterrein."

De bal vormt voor Huub en Jolanda hun belangrijkste herinnering. Kevins as wordt bewaard in een bal op zijn kamer. "Die leren bal had hij zelf gewonnen bij het 75-jarig bestaan van Veerse Boys. Met penalty's schieten." Daarnaast is er een monument aan de Oosterhoutseweg. Jolanda: "Daar is mijn vader Tonny mee begonnen. Het was voor hem een plek om naar toe te gaan." "Als we naar Oosterhout rijden, dan schiet het vaak door me heen", meent Huub. "Soms ben ik al voorbij het monument en denk ik 'shit, ik ben er vergeten aan te denken'."

Volledig scherm Een bloemenzee bij het monument van Kevin Joore aan de Oosterhoutseweg, vlak na het ongeval in 2002. © Foto Cor Viveen Oosterhoutseweg

Huub en Jolanda piekeren nog wel eens over het feit dat Kevin op het verkeerde moment op de Oosterhoutseweg was. "Het was de eerste vrijdag dat hij tot 15.00 uur naar school moest. Een week ervoor was het rooster veranderd. Stel dat ze dat nu een week later hadden gedaan..? Bovendien had Kevin onderweg nog hulp geboden aan iemand bij wie de ketting eraf lag." Jolanda heeft de rechtszaken tegen de automobilist gevolgd. "Om een beeld te krijgen van het ongeluk. Hoe was het gebeurd? Er waren nog zoveel puzzelstukjes die gelegd moesten worden." "Ik ben expres niet naar de zaken geweest, ik wilde de bestuurder niet kennen", meent Huub.

'Hoe zou hij eruit hebben gezien?'

Vijftien jaar later zien Huub en Jolanda hoe Kevins vrienden en teamgenoten gegroeid zijn. Dat houdt hen een spiegel voor. "We hebben de fantasie hoe hij zou zijn geweest als... Zou hij verkering hebben gehad? Of kinderen? Hoe zou hij eruit hebben gezien? Maar dat is dan niet. Je wordt steeds weer met de neus op de feiten gedrukt." Huub en Jolanda waarderen de aandacht die vrienden en oud-teamgenoten van Veerse Boys nog altijd geven. Dat gebeurde enkele keren met een herinneringswedstrijd of met de overhandiging van een foto. "Dat doet heel veel. Hé, ze zijn je nog niet vergeten. Ik vind dat een heel mooi gebaar. Naar ons toe. Maar vooral richting Kevin. Ze denken toch weer aan hem."