Dongense zorgverlener Atlantis failliet, dat steun geeft aan mensen met een beperking

Uurtarieven

De directeur wijt het faillissement aan de strenge eisen die de gemeenten aan de hulpverlening stellen en de lage uurtarieven die ze daar tegenover stellen. ,,Het ligt niet aan de kwaliteit van ons werk. Daar sta ik voor in. We zitten in een markt waarvoor we contracten moeten sluiten met gemeenten. Door de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO, red.) zijn zij nu verantwoordelijk voor deze zorgverlening. Wij richten ons vooral op personen met autisme en begeleiden hen individueel in hun thuissituatie. Wij kwamen uit de situatie dat je niet afhankelijk was van gemeenten maar van het Zorgkantoor. Nu zijn het de gemeenten die het eisenpakket samenstellen en de eisen zijn behoorlijk fors, terwijl de tarieven laag zijn. In de aanbesteding heb je dat maar te accepteren. Je moet we 'ja' zeggen. Anders loop je de opdracht mis.''