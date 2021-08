Dongense Zomerspelen waren weer ‘als vanouds’

Afsluiting zomerspe­len Dongen: Ondanks plensbuien Zomerspe­len­kamp­vuur afgelast vanwege droogte

9 augustus DONGEN - Evenals vorig jaar is het kampvuur, als afsluiting van de 59e Dongense Zomerspelen, vrijdagavond afgelast. ,,Door de droogte van de afgelopen weken is in overleg met de gemeente besloten het traditionele kampvuur in De Bergen af te gelasten,” vertelt Cynthia Aarts, woordvoerder namens de stichting Dongense Jeugdraad en organisator van de Zomerspelen.