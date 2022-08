Dongense Zomerspelen in aantocht: ‘We hebben honderd kinderen meer dan vorig jaar’

Wagenberg­se onderne­mers beginnen BAR 13 bij sporthal: ‘Heel wat meer dan een sportkanti­ne’

WAGENBERG - Met als naam BAR 13 gaan drie lokale ondernemers de horeca uitbaten van sporthal Driedorp in Wagenberg. De drie zitten vol plannen. Ze willen bijvoorbeeld een terras maken in de grote tuin bij de sporthal. ,,Daar is behoefte aan in Wagenberg.”

11 augustus