Dongense OZB omhoog: ‘Fors meer belastingen op sportclubhuizen’

Met ex appende Terheijde­naar krijgt taakstraf na aanrijden wielrenner die in coma raakte

11:43 BREDA - De 49-jarige P. V. uit Terheijden heeft donderdag van de rechtbank in Breda een taakstraf van 160 uur gekregen, omdat hij volgens de rechtbank een ongeluk veroorzaakte terwijl hij aan het appen was met zijn ex. Bij het ongeval op 12 juni vorig jaar reed hij een wielrenner aan die zwaargewond raakte.