Dongense nieuwbouwwijk Beljaart krijgt een ‘groene long’

In deze groene strook tussen de Hamsesticht en de Achterhuizensticht, ter hoogte van 'het eiland’, komt een waterpartij, vlonder, brug en beplanting. Volgens de gemeente Dongen is het ontwerp voor de groene long gemaakt in overleg met de inwoners van de wijk. Daarvoor was, in samenspraak met de wijkraad, een speciale werkgroep in het leven geroepen.

Parkblokken

De aanleg betreft de eerste fase van de groene long. De volgende fase richting de Hoge Ham wordt opgepakt zodra het grootste deel van de nieuwbouwwoningen is opgeleverd. In de Beljaart worden nog twee nieuwbouwfases uitgevoerd. Momenteel wordt er gebouwd in fase vier. Deze fase behelst de bouw van tweehonderd woningen in het gebied, gelegen tussen Beljaartlaan, Veenbies, Hamsesticht en Veenmos. De bebouwing bestaat uit diverse woningtypen: van vrijstaande woningen tot rijtjeshuizen. Er komen ook twee vrijliggende parkblokken, onderdeel van de groene long.

Energieneutraal

Als fase vier is afgerond, volgt er nog één fase waarin zestig woningen worden gebouwd. In 2020 moet de wijk De Beljaart af zijn. Dan zijn er 750 woningen opgeleverd. Allemaal energieneutraal, dus zonder energierekening. Ze zijn niet aangesloten op het gas en ook de elektra wordt zelf opgewekt.