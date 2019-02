Dongense jeugd warm gemaakt voor carnaval

Werk begraaf­plaats Sprang-Capelle is klaar: kransleg­ging bij verzamel­graf­mo­nu­ment

9:22 SPRANG-CAPELLE - Met een kranslegging op de algemene begraafplaats aan de Heistraat in Sprang-Capelle wordt maandag 11 maart stil gestaan bij de afronding van de werkzaamheden. Vorig jaar werden 317 graven geruimd waarvan de grafrust verlopen was. Wethouder John van den Hoven zal namens de gemeente Waalwijk een krans leggen bij het verzamelgrafmonument. Een deel van de overledenen is herbegraven in dat verzamelgraf; nabestaanden konden daar voor kiezen.