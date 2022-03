Dongense buurt steunt opvang Oekraïners in broederhuis Glorieux

terugblik Financiële sores, de Cammeleur en Broeder­huis Glorieux: vier jaar lang hoofdpijn­dos­siers in Dongen

DONGEN - Nog twee maanden. Dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat is er de afgelopen vier jaar bereikt? Of juist níet bereikt? Een terugblik op de afgelopen raadsperiode in Dongen.

23 januari