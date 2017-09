Dongense advocaat die verdacht wordt van wapenhandel blijft voorlopig geschorst

V. was al geschorst toen hij in juli werd opgepakt door een arrestatieteam. Hij was laks geweest in de bijstand van een man in een alimentatiezaak. Daarnaast had hij een deel van zijn archief met privacygevoelige informatie opgeslagen in een woning die hij aan derden verhuurde. Vanwege die feiten was hij tot 10 september geschorst. Die schorsing is nu verlengd.