Dongens raadslid Huijben voelde in oktober al nattigheid: 'Ik dacht: misschien moet ik een plan b hebben'

Openbaar Ministerie bracht bericht vervolging raadslid uit 'maatschappelijk belang'

DONGEN - ,,Wat vorige week donderdag is gebeurd, kan niet. Ik snap niet dat het Openbaar Ministerie een bericht zo naar buiten brengt.'' Rob Huijben is not amused over de berichtgeving van het OM over zijn vermeende valse aangiften. ,,Feitelijk word ik van niets beschuldigd. Ik weet nog steeds niet waarvan ik nu verdacht word.'' Het OM heeft volgens woordvoerster Martine Pilaar echter verschillende gesprekken gehad met Huijben en zijn advocaat. ,,We snappen de gevoeligheid van het bericht. We hebben in het beginsel ingezet op zijn veiligheid. Als raadslid behoeft hij bescherming.'' Pilaar: ,,Maar doordat de aangiften en wat wij na grondig onderzoek concluderen niet met elkaar kloppen, heeft het voor ons onnodig extra capaciteit gekost. Capaciteit waarvan we achteraf hadden kunnen zeggen: die hadden we beter kunnen inzetten om boeven te vangen. Op het moment dat we een zitting plannen, kunnen we ervoor kiezen om dat naar buiten te brengen. Dit is de keuze waarvan wij vinden dat die maatschappelijk belangrijk is.''