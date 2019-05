Dongens echtpaar wint omstreden overpad-zaak

Café de Tijd in Made staat te koop: ‘Je kan niet doorgaan tot je erbij neervalt’

12 mei MADE - Café De Tijd in Made staat te koop. Na acht jaar besluiten de eigenaren te stoppen. Aan de omzet ligt het niet. Ook de locatie is ideaal; vooral met de toekomstplannen omtrent het centrum van Made. Het is de gezondheid van Layka waardoor eigenaren John en Layka van Dongen hun café in de verkoop zetten. En dat doet pijn. “We wilden dit tot ons pensioen blijven doen, maar je kan niet doorgaan tot je erbij neervalt.”