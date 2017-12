DongenIce heeft aantal nieuwe activiteiten op het programma

G-schaatsen

Nieuw dit jaar is het g-schaatsen, ofwel gehandicaptenschaatsen, legt DongenIce-voorzitter Annemieke Vervoort uit. ,,Om te beginnen een uurtje. De schaatsers mogen met een rolstoel het ijs op. Net als bij het schaatsen voor ouderen, dat is ook nieuw. Ook voor hen geldt dat ze met rolstoel of rollator het ijs op mogen. We hebben daar een paar uur voor gereserveerd tijdens het schoolschaatsen. Dan kunnen de ouderen ook naar de jeugd kijken. Brengt voor hen weer leven in de brouwerij.”