Dongenaren praten mee over toekomst sport

Eisen tot acht jaar voor coke in ananassap dat werd onder­schept in Raamsdonks­veer

11:43 MIDDELBURG - Voor betrokkenheid bij de invoer van cocaïne in een lading ananassap zijn donderdag in de rechtbank in Middelburg straffen geëist tot acht jaar cel. De lading van 1100 kilo werd in december 2015 onderschept in een loods in Raamsdonksveer.