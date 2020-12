Dongenaren in de kou: onderzoek naar oplossing energieprobleem Beljaart

Cupido schiet raak met Date Night Show in Schelle­boom

10 december OOSTERHOUT - Je zult maar single zijn in deze coronatijd. Hoe kun je nog veilig daten? Waar spreek je af op anderhalve meter afstand en kun je elkaar in de ogen kijken? In theater de Schelleboom in Oosterhout beginnen ze een date night show waar Cupido altijd raak schiet. Voor happy singles.