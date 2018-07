Dongenaar veroordeeld tot jaar cel voor opslag drugsgrondstoffen in De Moer

BREDA - Een 39-jarige Dongenaar is door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een onvoorwaardelijke celstraf van twaalf maanden omdat hij grondstoffen voor de productie van harddrugs had opgeslagen. De gevaarlijke chemicaliën werden in oktober 2017 aangetroffen in een loods aan de Middelstraat in De Moer.