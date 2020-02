Dongenaar ‘moet’ in beweging komen

Dat zegt een woordvoerster van de gemeente Dongen. De lokale variant van het Nationale Sportakkoord moet Dongenaren in beweging krijgen. De gedachte erachter is dat men te veel en te vaak stil zit en dat is ongezond.

Ruim twintig partijen zijn bij het plan betrokken. ,,De groep is eensgezind in de ambities”, zegt sportformateur Sandra Heerius. ,,We hebben een top vijf gemaakt. De partijen willen samen aan eigentijdse, duurzame accommodaties, een positief sportklimaat, het versterken van sportaanbieders, gezamenlijke inkoop en het openstellen van accommodaties.’’

Verder is met de verenigingen gesproken over het openstellen van accommodaties. Heerius: ,,We kijken bijvoorbeeld of het haalbaar is om het kunstgrasveld van VV Dongen openbaar te maken. Atledo onderzoekt of de trainingslocatie overdag voor senioren beschikbaar kan zijn. Daarmee creëren we beweegplekken voor iedereen.”