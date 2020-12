Dongenaar (18) aangehouden voor wapenbezit en drugs op zak

Vrees voor slachtof­fers bij nieuwjaars­rel­len tegen politie in Breda

3:00 BREDA - Breda vreest een nieuwe aanval op agenten tijdens de jaarwisseling in Breda-Noord. Gebiedsverboden voor jongeren in de wijk Hoge Vucht én de arrestatie van een geliefde jongerenwerker, hebben deze week tot extra onrust geleid. Er zijn vuurwerkbommen in de maak.