Dongen zet vaart achter verenigingshal

Die potentiële deelnemers zijn de Dongense Jeugdraad, die onder meer de Zomerspelen organiseert, Fotoclub Dongen, Stichting De Peeënstekers en carnavalsverenigingen De Peevuurblussers, Oorzaok Draank, BP en De Grootbroeken.

Stichting

Het is de bedoeling dat de deelnemers aan de Verenigingshal in een stichting worden ondergebracht. Maandag wordt daar op het gemeentehuis van Dongen over gesproken. ,,Hoe gaan we die stichting inkleden? Wie wordt voorzitter, wie wordt secretaris? Hoe gaan we het doen met de toegang, hoe gaan we de ruimte indelen? Allemaal zaken die dan aan de orde komen", zegt René Jansen van de Volkspartij Dongen, die samen met de inmiddels overleden Willem Ebbers (PvdA) initiatiefnemer is van de hal.

Naast René Jansen, die niet alleen gemeenteraadslid is maar ook oud-prins van het Peeënrijk, zijn er nog drie kartrekkers voor het project: Bart Jan Roomer van De Peeënstekers, PvdA-raadslid Maurice IJpelaar en Henny Vlasveld die voor de VVD in de raad zit.

,,We hebben eerst in andere gemeenten gekeken, waar ze al een verenigingshal hebben, zoals Tilburg, Roosendaal en Oosterhout. Daar hebben we veel ideeën aan overgehouden", vertelt Jansen,,We zijn hier al een jaar of zes, zeven mee bezig en we zijn blij dat het er nu echt van komt."

De Verenigingshal staat aan de Industriestraat op Tichelrijt is bestemd voor alle verenigingen in de gemeente Dongen. Carnavalsverenigingen kunnen er hun wagens bouwen, maar verenigingen kunnen de hal ook als opslagruimte gebruiken.

Startklaar

,,De hal is geïsoleerd en vorstvrij, maar niet verwarmd. Er hoeft niet veel aan te gebeuren. Alle nodige voorzieningen, zoals toiletgroepen, zijn er. In principe is de hal startklaar. De verenigingen kunnen er zo in en dat is ook wel belangrijk met het oog op de komende carnaval", legt Jansen uit. ,,Vrijdagochtend hebben de brandweer en de gemeente er een kijkje genomen. Zij vonden het er goed uitzien. Maandagavond krijgen we hun terugkoppeling. Als alles in orde is, kunnen we naar de notaris voor de stichtingsakte."

Optie

De hal wordt gehuurd van de firma Van den Noort. De pilot gaat in principe twee jaar duren. Per jaar investeert de gemeente 15.000 euro in de hal, met een optie voor een derde jaar. Daarna moet duidelijk zijn of de hal een blijvertje is.