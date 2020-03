Dongen zet mezen in tegen eikenprocessierups

Analogues Bapo en Bico zijn weer even thuis in Breda

4 maart BREDA - Op een steenworp afstand van de Bredase kroegjes waar ze ooit voor het eerst kleine podia betraden, spelen Bart van Poppel en Jac Bico met The Analogues deze week (woensdag en donderdag) twee keer in een stijf uitverkocht Chassé Theater. ,,De familie komt langs, dus blijven we na afloop nog wel even hangen.”